Химки, Московская область, 3 ноября, 2018, 21:25 — ИА Регнум. Московское «Динамо» на своем поле сыграло вничью со столичным ЦСКА в матче тринадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая 3 ноября на стадионе «Арена Химки» в Химках, завершилась со счетом 0:0.

Arena-khimki.ru Стадион «Арена-Химки»

По ходу матча футболисты обеих команд создали несколько голевых моментов, однако отличиться так и не смогли.

После тринадцати матчей в чемпионате России ЦСКА пока занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. Клуб «Динамо», набравший 15 баллов, находится на десятой позиции.

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