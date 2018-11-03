Москва, 3 ноября, 2018, 21:09 — ИА Регнум. Народный артист Российской Федерации Олег Лавров, возглавлявший Кимрский театр драмы и комедии в течение многих лет, скончался 3 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Кимрского театра драмы и комедии в соцсети «ВКонтакте».

Teatr-kimry.ru Олег Лавров

"Ушел из жизни народный артист РФ Лавров Олег Алексеевич, — говорится в сообщении. — … Искренне скорбим и приносим соболезнования родным и близким».

Отмечается, что 5 ноября в драмтеатре состоится прощание с артистом. Похоронят его на в городе Кимры Тверской области.

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