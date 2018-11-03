Нижний Новгород, 3 ноября, 2018, 20:29 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде 3 ноября открылся крупнейший в стране культурный и литературный форум-фестиваль, посвященный национальным языкам и литературам народов России. Об этом ИА REGNUM сообщили в оргкомитете мероприятия.

Natlitrf.ru Фестиваль национальных литератур народов России

Фестиваль проводится в рамках празднования Дня народного единства и продлится с 3 по 5 ноября.

В России помимо русского языка существует около 100 национальных письменных языков, 59 из которых являются литературными — на них издаются книги и журналы. Одной из целей проведения фестиваля является представление и объединение богатых и разнообразных культур и языков народов страны.

В мероприятии принимают участие жители 25 регионов РФ, которые представляют 40 национальных языков. В течение трех дней будут проходить творческие встречи, чтения, лекции, концерты.

Встречи в рамках фестиваля проходят на двух площадках — в селе Большое Болдино, а также на Нижегородской ярмарке. Специальными гостями праздника станут: поэт Дмитрий Воденников, писатель Лев Данилкин, поэт Мария Ватутина, главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев, этно-электронный коллектив Volga из Москвы.

На площадке национальных литератур будут представлены аварский, осетинский, алтайский, каратинский, кабардинский, крымскотатарский, эрзянский, якутский, хантыйский, башкирский, агульский, абазинский, ингушский языки.

Фестивали национальных литератур народов России прошли в 2017 году в Москве в рамках Московской Международной книжной выставки-ярмарки, в августе 2018 года в Казани рамках празднования Дня Республики. Также были организованы многочисленные образовательные семинары в разных регионах страны.

ИА REGNUM напоминает, крупнейший в стране культурный и литературный форум-фестиваль проходит в рамках программы поддержки национальных литератур народов Российской Федерации, задача которой — популяризация и поддержка национальных языков и литератур, интеграция их в единое культурное и интеллектуальное пространство современной России, а также перевод литературных произведений на русский язык.