Каир, 3 ноября, 2018, 20:23 — ИА Регнум. На борту самолета МиГ-29М, рухнувшего 3 ноября во время тренировочного полета в Египте, возникли неполадки в системе управления. Об этом сообщил официальный представитель египетских вооруженных сил на странице в соцсети Facebook.

Alan Wilson МиГ-29

«Причиной падения истребителя (МиГ-29М) … стала техническая неисправность в элементах управления», — написал он.

По его словам, пилоту рухнувшего воздушного судна удалось катапультироваться.

Ранее в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что в ближайшее время в Египет отправятся технические специалисты компании, которые помогут в расследовании происшествия.

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