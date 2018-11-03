Саратов, 3 ноября, 2018, 20:00 — ИА Регнум. Четыре человека пострадали в ДТП, произошедшем в Саратовской области. Об этом сообщает 3 ноября пресс-служба областной ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Авария произошла в 13:15 по московскому времени на 22 километре трассы Саратов-Балтай. В рейсовый автобус Mercedes-Benz, принадлежащий компании «Властелин», врезался легковой автомобиль ВАЗ-2107, управляемый пожилым 72-летним водителем.

В результате ДТП потребовалась медицинская помощь без госпитализации женщине 63 лет, девушке 17 лет и девочке 12 лет. Водитель ВАЗа был госпитализирован с травмами.

ГИБДД проводит проверку причин и обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось о ДТП на трассе Сызрань-Саратов-Озинки. Водитель легковой автомашины Hyundai Solaris врезался в припаркованый у обочины автобус Scania. В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб на месте.