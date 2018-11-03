Киев, 3 ноября, 2018, 19:08 — ИА Регнум. Бывшего председателя апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука, которого подозревают в «госизмене», задержали на Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

Ark.gp.gov.ua Задержание

По ее словам, опперацию по задержанию экс-чиновника провели следователи так называемой «прокуратуры АРК» и Службы безопасности Украины (СБУ).

«Задержан бывший глава апелляционного суда АР Крым В. Чернобук», — написала Сарган.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым вошел в состав России после референдума, по итогам которого подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Голосование крымчан стало реакцией на государственный переворот в Киеве в феврале того же года.

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