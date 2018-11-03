Москва, 3 ноября, 2018, 18:06 — ИА Регнум. Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин направил приветствие участникам XII Ассамблеи Русского мира, сообщает 3 ноября официальный сайт Госдумы.

Russkiymir.ru XII Ассамблея Русского мира

«Дорогие друзья! На протяжении многих лет в Ассамблее Русского мира участвуют ведущие эксперты, ученые, журналисты, деятели культуры и искусства со всех континентов. Независимо от национальности и вероисповедания вас объединяет любовь к России, искренний интерес к ее истории, настоящему и будущему», — отмечается в тексте приветствия Вячеслава Володина.

Темой очередного форума станет рассмотрение вопросов влияния России и русской культуры на культуру мировую, а также проблемы сохранения культурного наследия страны.