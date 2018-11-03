Анкара, 3 ноября, 2018, 16:35 — ИА Регнум. Выставка «История советской дипломатии», посвящённая убитому в Турции российскому послу Андрею Карлову, открылась в Анталье. Об этом 3 ноября сообщает ТАСС.

Mid.ru Андрей Карлов

В церемонии открытия приняли участие посол России в Турции Алексей Ерхов и руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова.

Экспозиция выставки, в которой представлены личные вещи дипломата, книги и редкие фото, связанные с его дипломатической деятельностью, расположилась в Музее социалистического быта в Анталье.

Директор музея Рустем Валиахметов рассказал, что выставка приурочена к годовщине гибели Андрея Карлова. В организации экспозиции принимали участие Фонд имени Карлова, а также дипломатические учреждения с российской и турецкой стороны. По словам Валиахметова, проведение выставки планируется сделать ежегодным.

Напомним, что российский посол в Турции Андрей Карлов погиб от руки злоумышленника в декабре 2016 года на открытии фотовыставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» в Анкаре.