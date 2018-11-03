Пермь, 3 ноября, 2018, 16:32 — ИА Регнум. На имя прокурора Пермского края Андрея Юшманова поступило обращение с просьбой провести проверку деятельности Пермского театра оперы и балета, сообщает 3 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Борис Кустодиев. В ложе. 1912

Обратившийся утверждает, что культурное учреждение не выполняет возложенные на него обязанности, в частности государственное задание.

Поводом для обращения послужила серия публикаций информационного агентства REGNUM, посвященных политике театрального руководства.

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«Невыполнение театром государственного задания приводит к нарушению конституционных прав граждан — права на участие в культурной жизни и пользовании учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям (ст.44 Конституции РФ)», — говорится в заявлении на имя прокурора.

Также обратившийся подчеркивает, что за последнее время в театре наблюдается резкое сокращение репертуара, о чём также не раз сообщалось в публикациях ИА REGNUM.

«Я также, как и обозреватель ИА REGNUM, наблюдаю резкое сокращение репертуара театра, снижение количества показанных спектаклей», — отмечается в заявлении.

Напомним, за последние годы, когда художественным руководителем Пермского театра оперы и балета был назначен Теодор Курентзис, в культурном учреждении наблюдается резкий спад деятельности, проявляющийся в серьезном сокращении репертуара. Музыканта также критикуют за то, что он уделяет значительное внимание своей гастрольной деятельности, практически не появляясь по основному месту своей работы.