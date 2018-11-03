Москва, 3 ноября, 2018, 14:50 — ИА Регнум. Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак заявил, что в настоящее время ввести в России государственное регулирование цен на топливо невозможно. Об этом чиновник рассказал сегодня, 3 ноября, в эфире программы «Вести в субботу».

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство и крупнейшие российские нефтяные компании договорились о заморозке уровня розничных и оптовых цен на топливо. Многие экономисты заявили, что фактически правительство осуществило государственное регулирование цен на топливо.

Однако Козак не считает, что те меры, который были предприняты для заморозки цен являются государственным регулированием. Он подчеркнул, что власти не хотят возвращаться к методам государственного регулирования в экономике, так как считаю их неэффективными.

«Мы уже это проходили… И очередь за бензином, и так далее, поэтому здесь невозможно скорее. За 30 лет сложился такой рынок, такая структура рынка, что невозможно будет ввести государственное регулирование», — сказал Козак.

Чиновник пояснил, что по мнению властей, в случае возврата к государственному регулированию цен на топливо будет потеряна сеть автозаправочных станций, которая сейчас обеспечивает доступность моторного топлива для граждан. Также может возникнуть дефицит топлива на внутреннем рынке.

Козак подчеркнул, что сейчас у правительства хватает инструментов и ресурсов для сдерживания цен. Кроме того, вице-премьер уверен, что у нефтяных компаний хватит доброй воли, чтобы не задирать цены.