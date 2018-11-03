Луганск, 3 ноября, 2018, 15:16 — ИА Регнум. О прибытии военной техники ВСУ к линии боевого соприкосновеня в Донбасс сообщал 3 лктября на брифинге официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики подполковник Андрей Марочко.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Как следует из сообщения Марочко, Украина продолжает наращивание военных сил вдоль линии боевого соприкосновения на Донбассе, демонстрируя этим свою агрессивность и полностью игнорируя взятые на себя обязательства по мирному урегулированию военного конфликта.

Марочко заявил, что колонна техники ВСУ, состоящая из трёх БТР-80, двух БМП и трёх автомобилей «Урал» прибыла в район населённого пункта Мироновский, находящийся в зоне ответственности 72-й механизированной бригады ВСУ.

Марочко отметил, что, несмотря на постоянные провокации со стороны украинских силовиков, Народная милиция ЛНР сблюдает обязательства по возвращению мира на Донбасс.

Ранее сообщалось, что ВСУ дважды за прошедшие сутки обстреляли территорию ЛНР. Обстрел вёлся из миномёта калибром 82 мм.