Североморск, Мурманская область, 3 ноября, 2018, 15:27 — ИА Регнум. Итоги комплексной экспедиции на острова архипелага Новая Земля подвели в штабе Северного флота ВМФ России на научно-практической конференции 2 ноября. Об этом сообщает перс-служба Северного флота.

Mil.ru Экспедиция

Экспедиция североморцев проходила в три этапа:

На первом этапе экспедиционный отряд на штатных вездеходах совершил рейд по маршрутам первых пересечений острова Южный.

На втором этапе были исследованы побережье и бухты острова Южный на спасательном буксире.

Третий этап проходил на острове Северный, куда экспедиционный отряд с оборудованием доставлялся большим десантным кораблем «Георгий Победоносец».

В ходе комплексной экспедиции были исследованы исторические места стоянок первопроходцев Новой Земли, восстановлены воинские памятники и памятники в честь первых исследователей.

Также были проведены подводные исследования у острова Южного и исследования ледника острова Северный.

На конференции были представлены отчеты экспедиционных отрядов и подведены итоги комплексной экспедиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября на Северном флоте было проведено более 10 пусков ракет корабельной зенитной ракетной системы «Полимент-Редут» в рамках государственных испытаний.