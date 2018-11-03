Питтсбург, США, 3 ноября, 2018, 14:03 — ИА Регнум. Капитан хоккейной команды клуба «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби заявил, что он надеется сыграть на хоккейном турнире Зимних Олимпийских игр 2022 года. Его слова приводит 3 ноября TSN.

(сс) Michael Miller Сидни Кросби

«Надеюсь, лига найдет способ отпустить игроков на Игры», — заявил 31-летний нападающий питтсбургского клуба.

Отметим, игроки НХЛ не принимали участия в зимних ОИ 2018 года в Пхенчане из-за того, что руководство НХЛ посчитало олимпийский турнир помехой розыгрышу кубка Стенли (главный трофей НХЛ — прим. ред.). Сидни Кросби является обладателем золотых наград ОИ по хоккею 2010 и 2014 года.