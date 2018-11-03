Дакка, 3 ноября, 2018, 13:28 — ИА Регнум. Премьер-министр Бангладеш Хасина Вазед встретилась с руководителями союза оппозиционных партий Бангладеш — Единого народного фронта, на которой премьер-министр страны заявила, что «судьба жителей Бангладеш изменилась в лучшую сторону».

(сс) DFID Шейх Хасина Вазед

По информации бангладешского новостного издания «Дойник иттефак» со ссылкой на слова Хасины Вазед, за те девять лет и десять месяцев, которые правительство Авами лиг находится у власти, стране удалось совершить «значительный скачок в развитии», что «изменило судьбы людей в Бангладеш к лучшему».

Премьер-министр подчеркнула, что работает на благо бангладешского общества, а также выразила надежду на то, что ее встреча с представителями оппозиционных партий «послужит целям укрепления достигнутых результатов развития общества и государства». По словам Хасины Вазед, главная цель ее правительства — «принести в каждый дом плоды борьбы за независимость» бангладешского народа в 1971 г.