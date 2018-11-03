Сеул, 3 ноября, 2018, 16:41 — ИА Регнум. Два крупных южнокорейских банка прекращают проведение операций с Ираном и связанными с ним компаниями. Причиной являются наложенные на Исламскую Республику Иран санкции. В частности, о таком решении объявил банк «Ури» и государственный «Индустриальный Банк Кореи», сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap. Эти финансовые учреждения являлись главным каналом взаимодействия с иранскими компаниями.

Sven Brinkhoff «Индустриальный банк Кореи»

С 5 ноября банки не будут проводить платежи, чтобы не попасть под санкции США, которые вступают в силу в этот день. Ранее сообщалось, что Южная Корея прекратила закупать нефть у Ирана — одного из своих основных поставщиков. Несмотря на то, что США объявили, что не будут вводить санкции против Южной Кореи, если она будет закупать нефть у Ирана, банки все же отказались взаимодействовать с Ираном, а южнокорейское компании покупают нефть у других стран.