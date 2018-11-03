Сеул, 3 ноября, 2018, 16:15 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило кредитный рейтинг крупнейшего промышленного конгломерата Республики Корея Hyundai и входящей в него компании Kia. Теперь оценка S&P равняется BBB+ вместо А-, сообщает южнокорейское новостное издание Чосон Ильбо. Снижение кредитного рейтинга произошло впервые за 20 лет — тогда это было вызвано влиянием азиатского экономического кризиса.

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Продажи Hyundai незначительно выросли на внутреннем рынке, однако продемонстрировали слабый результат в США и Китае, где находятся основные производственные мощности. Компании пока не удаётся получить прибыль с построенных там заводов. Во многом это обусловлено торговыми войнами между США и Китаем, а также ухудшающимися макроэкономическими факторами.

Всего Hyundai и Kia могут выпускать 9,04 миллионов автомобилей ежегодно, однако в 2017 году продать удалось лишь 7,25 миллионов, а в 2015 — 8,12 миллионов. В Китае же непроданными остались более 1,4 миллиона автомобилей. Сейчас кредитный рейтинг Hyundai и Kia — такой же, как у немецкого автопроизводителя Volkswagen и даже выше, чем у Ford и General Motors.