Браззавиль, 3 ноября, 2018, 13:17 — ИА Регнум. Луиза Мушиквабо через две недели после избрания генеральным секретарем международной организации сотрудничества франкоязычных стран мира, Франкофонии, начала турне по поддержавшим ее странам африканского континента в знак благодарности.

(сс) Atlas Green Африка

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, первой страной, которую посетила ЛуизаМушиквабо, стала Республика Конго, где она встретилась с различными политическими лидерами, а также пообещала выполнить данные ей обязательства в течение срока пребывания на посту главы организации, который начнется в январе этого года.

Кроме того, во время визита она отметила, что никогда не забудет свою родину, Руанду.

«Совершенно очевидно, что пока я занимаю должность генерального секретаря организации, Руанда не будет исключена из числа стран-членов Франкофонии. Руанда является многоязычной страной и французский язык будет, несомненно, иметь первостепенное значение в ней», — подчеркнула Луиза Мушикивабо.

После пресс-конференции с журналистами Мушиквабо направилась в город Ойо, где состоялась ее встреча с президентом Республики Конго ДениСассу-Нгессо.