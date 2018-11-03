Токио, 3 ноября, 2018, 12:49 — ИА Регнум. Комиссия по вопросам разоружения ООН приняла японскую резолюцию, в которой содержится призыв государств-членов Организации ратифицировать знаковый Договор о запрещении ядерного оружия в ближайшее время.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

По сообщению японского новостного агентства «Асахи Симбун», в резолюции Токио выдвигает инициативу по ликвидации ядерного оружия в течение следующих 25 лет. В поддержку этой резолюции выступили 160 стран, однако 4 страны — Китай, КНДР, Россия и Сирия проголосовали против, 24 воздержались, в том числе и главный союзник Японии — Соединенные Штаты.

Договор о запрещении ядерного оружия 2017 года был подписан 69 странами и ратифицирован 19 государствами. Для того, чтобы он вступил в силу, необходимо ратификация парламентами всех стран-подписантов.