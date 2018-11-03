Париж, 3 ноября, 2018, 12:34 — ИА Регнум. Французский футбольный клуб «Пари Сен Жермен» (ПСЖ) установил уникальный рекорд, он стал первым из команд лучших пяти футбольных лиг Европы (чемпионатов Англии, Германии, Испании, Италии и Франции), стартовав с 12 побед подряд, сообщает 3 ноября Матч ТВ.

(сс) PSGMAG.NET Фанаты клуба

ПСЖ установил рекорд, одержав победу в 12 туре чемпионата Франции над командой клуба «Лилль» со счетом 2:1.

По итогам игры ПСЖ с 36 очками лидирует в турнирной таблице французского чемпионата с 41 забитым и 7 пропущенными мячами. «Лилль» с 25 очками на втором месте, на третьем — «Монпелье», 22 очка.

Отметим, предыдущий рекорд принадлежал английскому клубу «Тоттенхэм», который свыше 50 лет назад — в сезоне 1960/61, одержал 11 побед подряд в чемпионате Англии.