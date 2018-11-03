Минск, 3 ноября, 2018, 11:54 — ИА Регнум. Белорусские таможенники пресекли незаконный ввоз на территорию России более 17,5 тонн польских яблок. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Белоруссии.

(сс) MarcoRoosink Яблоки

Мобильная группа оперативной белорусской таможни установила попытку перемещения на территорию России более 17,5 тонн польских яблок без необходимых товаросопроводительных документов.

Уточняется, что яблоки перемещались в грузовом автомобиле с российскими регистрационными номерами. При этом водитель-экспедитор российской фирмы-перевозчика не представил никаких документов, в том числе и подтверждающий безопасность продукции для потребления фитосанитарный сертификат.

По данному факту был начат административный процесс в соответствии с частью 4 статьи 12.17 Кодекса об административных правонарушениях Белоруссии. Данная статья предусматривает штраф в размере 50% от стоимости перемещаемого товара. При этом груз яблок оценивается в 20 тысяч белорусских рублей ($9,4 тыс).

Напомним, что Россия ввела эмбарго на поставки сельскохозяйственной продукции из тех стран, которые ввели антироссийские санкции.