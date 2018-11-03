Москва, 3 ноября, 2018, 10:32 — ИА Регнум. 3 ноября во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства открывается для посетителей выставка финалистов молодых художников, принявших участие в конкурсе Untitled Prize. Из более 500 присланных заявок авторитетное жюри отобрало только 30 работ — они и стали участниками последнего этапа состязания. В составе комиссии художник и модельер Андрей Бартенев, генеральный директор Sotheby’s Russia Ирина Степанова, художник Антуанетта фон Саурма, директор «Музея Москвы» Алина Сапрыкина, руководитель отдела Третьяковской Галереи Ирина Горлова, меценат ГМИИ им. Пушкина Оксана Бондоренко, арт-критик Сергей Хачатуров.

Джозеф Корнелиус Корренс. В мастерской художника. 1869

Организатор конкурса и экспозиции — новая медийная платформа Благотворительный фонд UNTITLED FOUNDATION, которая ставил своей целью поддержку молодых и талантливых художников и деятелей искусства.

Выставка продлится до 26 ноября