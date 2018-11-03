Челябинск, 3 ноября, 2018, 10:24 — ИА Регнум. В Челябинской области сотрудники действующей при министерстве общественной безопасности поисково-спасательной службы рискуют не доработать до пенсии. Об этом на своей странице в Facebook заявил уволенный глава этого ведомства Евгений Савченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

«Наши спасатели (в отличие от МЧС) почти не имеют шансов доработать до пенсии. Несоответствие высоким требованиям к здоровью требует от работодателя прекращения трудовых отношений. А физические нагрузки у наших спасателей высокие», — заявил Евгений Савченко.

Он выразил надежду на то, что эта ситуация будет исправлена. По его словам, «уже есть воля губернатора исправить ситуацию».

Отметим, сами пожарные редко заявляют об этой проблеме публично. В Свердловской области 6 июня на прямую линию президента России Владимира Путина обратились сотрудники муниципальной Службы спасения Нижнего Тагила. Они просили главу государства установить муниципальным спасателям досрочные пенсии. По их словам, федеральные спасатели выходят на пенсию по достижении 40 лет, а сотрудники МЧС — в 45 лет. Сотрудники же муниципальных и областных служб имеют такое право на общих основаниях. При этом, по словам авторов видеообращения, функции, выполняемые теми и теми, одинаковые.

Спасатели Нижнего Тагила также добавили, что разделение по правам зафиксировано в федеральном законе №400 «О страховых пенсиях». Они считают такое положение дел абсурдным и отмечают: человек не может работать в экстренной службе до 60 лет.

«Более того, в целях своей и общественной безопасности не должен. При получении травмы или медицинских противопоказаний спасатель оказывается профнепригодным и остаётся социально незащищённым», — заявили сотрудники службы.

Как следует из текста закона №400 «О страховых пенсиях», лицам, проработавшим не менее 15 лет спасателями в службах федерального органа исполнительной власти, пенсии назначаются по достижению 40 лет. Это оговорено в части 16 статьи 30. Про региональных и муниципальных спасателей там ничего не говорится. Вопрос о предоставлении им льгот по выходу на пенсию решают власти регионов.

Добавим, в апреле и октябре протестовали сотрудники «Противопожарной службы Якутии». Однако оба раза речь шла исключительно о выплате зарплат. Вопрос о льготах по пенсионному возрасту не поднимался.

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