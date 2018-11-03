Ванкувер, Канада, 3 ноября, 2018, 10:41 — ИА Регнум. Хоккеисты команды «Ванкувер Кэнакс» одержали победу в овертайме над командой клуба «Колорадо Эверланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 3 ноября Sport 24.

(сс) 3dpete Талисман «Ванкувер Кэнакс»

Встреча проходила в Ванкувере и закончилась со счетом 7:6 в пользу хозяев. У победителей шайбами отметились: Брок Бозер, сделавший в матче дубль (на 1-ой и 26-ой минутах), Луи Эрикссон (29-я), также оформивший дубль Элиас Петтерсон (38-я, 60-я), Маркус Гранлунд (51-я) и Деррик Пулио (65-я), гол которого и стал для хозяев победным. У гостей ворота «Ванкувера» поразили: Шелдон Дрис (22-я), Йен Коул (27-я), дважды Нэтан Маккиннон (31-я, 59-я), Александр Керфут (33-я) и российский защитник «Колорадо» Никита Задоров (42-я).

Также ещё один российский участник матча — форвард «Ванкувера» Николай Колдобин записал на свой счет две результативные передачи в игре. Российский вратарь «Ванкувера» Семен Варламов, пропустивший 6 шайб в предыдущей игре, провел встречу на скамейке запасных.

Отметим, это третья подряд победа «Ванкувера» и третье же подряд поражение «Колорадо».