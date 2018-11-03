Сан-Диего, США, 3 ноября, 2018, 10:42 — ИА Регнум. Связь между психологическим благополучием детей и временем, ежедневно проводимым у экранов различных устройств, подтвердило исследование американских ученых, опубликованное в Preventive Medicine Reports.

Цитата из м/ф «Маша и медведь». 2009. Россия У телевизора

Ученые из государственного университета Сан-Диего и университета Джорджии провели исследование по выявлению зависимости между психологическим благополучием детей и временем, которое они ежедневно проводят у экранов различных устройств (компьютеры, мобильные телефоны, телевизоры и другие).

Исследование проводилось на основании большого опроса (более 40 тысяч анкет) родителей детей от 2 до 17 лет, который проводился в США в 2016 году.

Результаты показали, что дети, проводящие большое количество времени у экранов различных устройств, являются менее любопытными и более эмоционально нестабильными. Также среди детей и подростков, которые проводят за экранами много времени (более 7 часов в день), в два раза чаще диагностировались депрессии или беспокойства.

Исследователи отметили, что результаты являются более характерными для детей старшего возраста и подростков.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября китайская компания Tencent сообщила, что установит ограничение времени, которое несовершеннолетние пользователи смогут проводить в мобильных играх. Дети до 12 лет смогут проводить в самой популярной в Китае он-лайн игре Honour of Kings не более часа в день, подростки от 13 до 18 лет — не более 2 часов.