Донецк, 3 ноября, 2018, 09:56 — ИА Регнум. Украинские боевики за минувшие сутки 19 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Об этом сегодня, 3 ноября, заявил журналистам представитель Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ

По его словам, по территории ДНР украинские боевики за сутки выпустили восемь мин калибром 82 мм. Также при обстрелах использовалось стрелковое оружие, гранатометы и орудия бронетехники.

Стоит отметить, что в пятницу, 2 ноября, украинские боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинская сторона систематически не соблюдает режимы прекращения огня, которые неоднократно вводились в Донбассе.