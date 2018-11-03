Джакарта, 3 ноября, 2018, 09:02 — ИА Регнум. В Индонезии погиб один из водолазов, который принимал участие в поиске потерпевшего крушение в Яванском море пассажирского самолета авиакомпании Lion Air. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщает Detik.

Водолаз

Погиб 48-летний Сиачруоа Анто, который считался одним из самых опытных спасателей в Индонезии. Известно, что он также принимал участие в операции по поиску разбившегося в 2014 году самолета авиакомпании AirAsia.

По предварительным данным, причиной гибели водолаза стала декомпрессия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолет Boeing-737 авиакомпании Lion Air разбился в водах Яванского моря через 13 минут после взлета из аэропорта Джакарты. На борту самолета находились 189 человек, все они погибли.