Атланта, США, 3 ноября, 2018, 08:30 — ИА Регнум. Лапша быстрого приготовления оказалась одной из главных причин получения детьми ожогов тяжелой степени, при её заваривании каждый год в США обжигается около 10 тысяч детей, заявили 3 ноября американские ученые на конференции Академии педиатрии США.

3dman_eu Аптечка

Как заявила на конференции Кортни Эллен из университета Эмори в Атланте, как только лапша и супы быстрого приготовления, упакованные в пластиковую посуду, нагреваются — они становятся источником опасности. «Родителям и няням следует пристально следить за детьми, которые пытаются самостоятельно приготовить их», — отметила ученый.

По данным статистики Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ожоги кипящей жидкостью это причина смерти около 180 тысяч человек в год, и ещё 11 миллионов, получивших ожоги, ежегодно обращаются за медицинской помощью.

Большинство пострадавших — жители развивающихся стран, которые вынуждены готовить себе пищу с использованием открытого огня.

Ученые провели исследование статистики американских медицинских служб с 2006 по 2016 год и подсчитали количество детей в возрасте от четырех до двенадцати лет, которые попали в больницы с ожогами кипящей жидкостью.

В среднем, по получившимся в результате данным, ежегодно при заваривании лапши быстрого приготовления в США получают ожоги около 10 тысяч детей. Дети роняют посуду с заваренной лапшой на себя и ошпаривают руки, грудь и другие части тела.

Отметим, 4 октября сотрудники Сибирского госуниверситета науки и технологий имени Решетнева опубликовали результаты исследования влияния лапши быстрого приготовления на организм человека. Согласно им, данный продукт действительно содержит вредные компоненты в своем составе, однако серьезное негативное воздействие на организм они окажут лишь в случае питания только лапшой быстрого приготовления.