Париж, 3 ноября, 2018, 08:09 — ИА Регнум. Экономические санкции, вводимые против России, не отвечают интересам стран Евросоюза, заявил бывший президент Франции Николя Саркози в интервью изданию Le Point.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет. Санкции. Теннис

Николя Саркози, занимающий пост президента Франции с 2007 по 2012 год, заявил, что Евросоюз присоединился к антироссийским санкциям под давлением администрации президента США Дональда Трампа.

Саркози отметил, что эти санкции вредят не только российской экономике, но и экономике Евросоюза, а главным результатом такой политики стало сближение Москвы с Пекином.

Экс-президент предположил, что полномасштабное экономическое сотрудничество может быть восстановлено в рамках новой наднациональной организации, объединяющей Евросоюз, Россию и Турцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября управляющий директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс во время выступления на XI Евразийском экономическом форуме в Вероне заявил, что от антироссийских санкций пострадали немецкие предприниматели.