Москва, 3 ноября, 2018, 07:54 — ИА Регнум. Дождливая и облачная погода ожидается 3 ноября в Москве, сообщает Гидрометцентр России.

(сс) Saneej Kallingal Дождь за окном

По данным метеорологов, в столице в субботу ожидается теплая облачная погода с небольшим дождем, местами умеренным. Температура воздуха составит от +6 до +8С в Москве и от +4 до +9С в Подмосковье, ветер юго-западный со скоростью 4 м/с, атмосферное давление 757 мм ртутного столба.

Отметим, как ранее сообщалось, осенью текущего года в столице России было установлено два температурных рекорда. Так, 18 октября столбики термометров в Москве поднялись до отметки в +18С, а 19 октября — до +17С.