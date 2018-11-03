Киев, 3 ноября, 2018, 07:45 — ИА Регнум. Председатель синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Московского патриархата архиепископ Климент Прокомментировал заявление архиепископа Телмисского Иова (Константинопольский патриархат) об упразднении Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщает телеканал RT.

Фанар — район Константинополя, где находится резиденция Патриарха. 1900 год

Напомним, архиепископ Телмисский Иов заявил, что после решения Константинопольского патриархата об отмене решения от 1686 года о передаче Киевской митрополии в подчинение Москвы, Московский патриархат на Украине закончился. Также архиепископ Иов допустил, что Фанар может пересмотреть статус Русской православной церкви, если посчитает необходимым.

Климент считает, что подобные заявления Иова указывают на его необразованность

«В Евангелии Господь говорит, что первый в церкви — это не тот, кто в ней начальник, а тот, кто является всем слугой», — подчеркнул архиепископ Климент.

Он пояснил, что те кто называют себя первыми, у Бога будут последними, а Иов просто незнаком с евангельским текстом, который знают даже дети в воскресных школах.

Также Климент пояснил, что Украинская православная церковь Московского патриархата не подчиняется решению Константинопольского патриархата об отмене указа 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату, так как это решение никакой силы не имеет.

«Как можно отменять документы 300-летней давности?» — спрашивает представитель Украинской православной церкви.

Подобные решения являются абсурдными, так как даже Киевская митрополия в 1686 году имела совершенно другие границы, нежели современные границы Украинской православной церкви.