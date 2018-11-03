Транспортные компании требуют закрыть доступ к BlaBlaCar
Москва, 3 ноября, 2018, 07:44 — ИА Регнум. Иск в отношении он-лайн сервиса поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar зарегистрирован в Таганском районном суде города Москвы 1 ноября, сообщает официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы.
Истцом выступила транспортная компания ООО «ТрансЛайн», к которой присоединилось еще 27 организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в области перевозок. Эти организации требуют запретить работу сервиса BlaBlaCar на территории России.
В исковом заявлении истцы отмечают, что отношения по перевозке автомобильным транспортом пассажиров регулируются нормами главы 40 ГК РФ, федеральным законом
Истцы указывают, что этими нормами не предусматриваются такие виды перевозок как «совместные перевозки», предоставляемые онлайн-сервисами поиска попутчиков.
Использование сервиса позволяет перевозчикам осуществлять деятельность без наличия ремонтных баз и автобусных стоянок. Такие перевозчики не занимаются техническим осмотром транспортных средств и проведением других мероприятий, которые предусматриваются требованиями к осуществлению пассажирских перевозок.
Истцы сообщают, что из-за массового использования перевозчиками сервиса BlaBlaCar становится нерентабельным автобусное сообщение по целому ряду маршрутов. Истцы ссылаются на экспертов, оценивающих оборот рынка «попутчиков» в России в 16,3 млрд рублей. По данным транспортных компаний использование веб-сервиса вызвало 20% отток пассажиров с автовокзалов.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября сервис BlaBlaCar ввел платный доступ для пассажиров. Теперь для использования сервиса пассажирам необходимо будет оплатить доступ к сервису на один день или осуществлять ежемесячные платежи для регулярного доступа.