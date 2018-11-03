Вашингтон, 3 ноября, 2018, 07:44 — ИА Регнум. Трамп заявил об открытости США к новому соглашению с Ираном соглашения, которое блокирует ему доступ к ядерному оружию и будет касаться всего «спектра их злонамеренной деятельности», заявил президент США Дональд Трамп 2 ноября в заявлении, которое приурочено к введению США 5 ноября новых санкций против Ирана и опубликовано на сайте Белого дома.

Kamyar Adl Антиамериканское граффити на стене посольства США в Тегеране

«Соединённые Штаты по-прежнему открыты для заключения нового, более всеобъемлющего соглашения с Ираном, которое навсегда блокирует ему путь к ядерному оружию и затрагивает весь спектр его злостных действий», — говорится в распространённом заявлении и отмечается, что такое соглашение будет достойно народа Ирана.

Кроме этого Дональд Трамп призвал официальный Тегеран «вернуться к честным переговорам» и подчеркнул, что Соединенные Штаты рассчитывают на поддержку их союзниками данного решения.

Также в заявлении говорится, что «исторические» санкции США против Ирака будут действовать до того момента, пока не будет заключено новое соглашение.

Отметим, в мае президент Трамп объявил о выходе США из соглашения с Ираном по программе ядерных исследований и сообщил о восстановлении всех санкций в отношении официального Тегерана. Затем 7 августа часть санкций была введен в действие. 5 ноября ожидается ввод антииранских санкций США, которые затронут экспорт иранской нефти.