Бразилиа, 3 ноября, 2018, 07:33 — ИА Регнум. Новоизбранный президент Бразилии Жаир Болсонару заявил в интервью ежедневному израильскому изданию Israel Hayom, что он намерен перенести посольство своей страны из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает испанское El Mundo. Ранее аналогичное решение принял глава Соединенных Штатов Дональд Трамп.

konradkaszuba Иерусалим

Израильский журналист поднял эту тему в разговоре с новым бразильским лидером, поскольку в ходе своей предвыборной кампании тот уже говорил о подобных планах насчет посольства. Болсонару в ответ подтвердил, что, по его мнению, Израиль должен быть свободен в выборе столицы. «Когда меня спрашивали во время кампании, сделаю ли я это, когда стану президентом, я отвечал «да». Это ваше право — решать, какой город является столицей Израиля, а не других наций», — подчеркнул новый президент Бразилии. В минувший четверг, 1 ноября, его слова были опубликованы в любимой газете израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Шестидесятитрехлетний ультраправый политик Жаир Болсонару пришел к власти в Бразилии после победы во втором туре президентских выборов, который состоялся в воскресенье, 28 октября. Этому триумфу не смогла помешать резкая критика его «мачистских, гомофобных и расистских высказываний», которая регулярно появлялась на станицах бразильских, испанских и других мировых СМИ.

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Когда стали известны результаты выборов в Бразилии, Биньямин Нетаньяху заявил, что победа Болсонару «приведет к большой дружбе [наших] народов и укреплению связей между Бразилией и Израилем». Кроме того, представитель администрации израильского премьер-министра сообщил информационному агентству AFP, что присутствие Нетаньяху на церемонии инаугурации новоизбранного бразильского президента «весьма вероятно».

Вопрос местонахождения государственных посольств в Израиле — тема очень противоречивая, подчеркивает El Mundo. Дело в том, что само еврейское государство считает своей столицей весь Иерусалим, в то время как палестинцы продолжают надеяться, что Восточный Иерусалим в будущем станет столицей их страны. С точки зрения международного сообщества, окончательный статус Священного города должен быть установлен путем переговоров конфликтующих сторон, а до тех пор государственные посольства там размещаться не могут.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в декабре 2017 года порвал с господствовавшей десятилетиями дипломатической традицией и признал, что столицей Израиля является Иерусалим. После этого палестинский лидер Абу Мазен объявил о прекращении всех отношений с администрацией Трампа.

Вслед за США свои посольства решили перенести Гватемала и Парагвай. Впрочем, последнее государство затем сделало шаг назад и вернуло свою делегацию в Тель-Авив. И вот теперь Болсонару, которого многие называют «бразильским Трампом», решил скопировать поступок своего североамериканского коллеги.

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