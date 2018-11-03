Пекин, 3 ноября, 2018, 06:41 — ИА Регнум. Главный китайский законодатель Ли Чжаньшу встретился с президентом Сальвадора Санчесом Сереном 2 ноября, обсудив с ним укреплением обменов и сотрудничества между странами в различных сферах, сообщает агентство Синьхуа.

(сс) CEphoto, Uwe Aranas Здание ВСНП

Призвав страны консолидировать политический фундамент двусторонних отношений, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Китая Ли Чжаньшу выразил надежду на укрепления взаимодействия в рамках инициативы «Нового шелкового пути» во имя выгода народов двух стран.

«ВСНП готово наращивать обмены с Сальвадором в различных секторах, как способ укрепления взаимопонимания и формирования широкого социального консенсуса, как основы китайско-сальвадорской дружбы», — заявил Ли.

В ответ на высказывания Ли, Санчес отметил, что его страна всецело разделяет принцип «одного Китая», а также готова наращивать взаимодействие в сфере законодательства и двусторонних обменов, как, в прочем, и других сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, Президент Сальвадора Санчес Серен прибыл в Китай для подписания целого ряда двусторонних договоров, а также для участия в первом Китайском международном импортном ЭКСПО впервые после разрыва дипотношений с Тайванем и установления их с КНР.

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