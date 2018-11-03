Пекин, 3 ноября, 2018, 06:09 — ИА Регнум. Китай снизит розничные цены на бензин и дизельное топливо уже начиная с 3 ноября, а очередное снижение станет самым серьезным с декабря 2014 года, сообщили китайские власти, передает агентство Синьхуа.

wilhei Канистры с бензином

В основе снижения цен ляжет конъюнктура на международных топливных рынках. Розничные цены на бензин и дизтопливо будут снижены на 375 юаней (порядка $54) и 365 юаней за тонну соответственно, сообщили в Национальной комиссии по развитию и реформе (NDRC).

В рамках действующего механизма, в случае, если международные цены на сырую нефть меняются более, чем на 50 юаней с тонны и держатся в таком положении более 10 рабочих дней, цены на переработанные топливные продукты вроде бензина и ДТ в Китае корректируются в соответствующем направлении.