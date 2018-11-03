Челябинск, 3 ноября, 2018, 06:13 — ИА Регнум. Скульптура челябинской знаменитости — псу Хатико, который два года ждал погибшего хозяина, появилась на Кировке в центре столицы Южного Урала, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ирина Юрина ИА REGNUM Памятник преданной собаке. Челябинск

Работа скульптора Алла Давидович отлита из бронзы. Автором идеи является челябинка Елена Дрожжина. Создана скульптура на деньги горожан.

Напомним, Хатико — это символ преданности в Японии. Собака породы акита-ину с такой кличкой жила в двадцатых годах прошлого века в японской префектуре Акита и прославилась своей преданностью.

В Челябинске в 2013 году появился свой Хатико — пес, который два года ждал погибшего хозяина на остановке автобуса. Потом собака была сбита автомобилем, но жители города заметили ее и решили, что преданность пса нужно отлить в бронзе.