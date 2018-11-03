Пекин, 3 ноября, 2018, 05:48 — ИА Регнум. В Пекине состоялись похороны бывшего главы Ассоциации демократического национального строительства Китая (CNDCA) и Всекитайской федерации промышленности и торговли (ACFIC) Ван Гуанъина, сообщает 2 ноября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР

Ван также являлся вице-председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и вице-председателем Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК). Он умер в результате болезни в возрасте 100 лет 29 октября в Пекине.

Председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Госсовета Ли Чжаньшу, члены Постоянного комитета Политбюро Ван Ян и Ван Хунин, секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи, первый вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн, вице-председатель КНР Ван Цишань, экс-председатели КНР Цзян Цзэминь и Ху Цзиньтао приняли участие в церемонии прощания, выразив свои соболезнование членам семьи усопшего.