Москва, 3 ноября, 2018, 05:40 — ИА Регнум. США являются непредсказуемыми и ненадежными, так как любая новая администрация может отменить предыдущие договоренности, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

«Администрация [президента США Дональда] Трампа объявила о возвращении всех санкций США против Ирана, отмененных в 2015 после заключения «ядерной сделки». Такова цена соглашений с США: в любой момент они могут быть отозваны или пересмотрены новой администрацией. Непредсказуемая и ненадежная сверхдержава», — заявил сенатор.

https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/1058476908537618432

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября пресс-служба Белого дома анонсировала возвращение всех санкций против Ирана, которые ранее были сняты после заключения так называемой ядерной сделки. По словам представителей Белого дома, санкции будут вновь введены из-за «террористического» и «коррупционного» характера политики Тегерана.