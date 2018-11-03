Москва, 3 ноября, 2018, 05:35 — ИА Регнум. Совместное исследование, проведенное китайско-российской командой специалистов, показало, что 40% амурских тигров, проживающих на территории России и Китая, чаще стали пересекать границу, нежели в предыдущие годы, сообщает 2 ноября агентство Синьхуа.

Programmes.putin.kremlin.ru Амурский тигр

Согласно опубликованному докладу, основанному на данных камер наблюдения в горной местности на территории Китая, а также в соседнем национальном парке «Земля леопардов» в Приморье, были зафиксированы снимки 45 взрослых амурских тигров и 89 снежных барсов в период с 2013 по 2015 годы. За этот период тигры на 45% чаще, а леопарды на 17% чаще стали пересекать границу.

Новое исследование было запущено в 2014 году Институтом Фэлине при Северо-восточном университете лесного хозяйства Китая, российским национальным парком «Земля леопардов», Российской академией наук и Фондом защиты дикой природы. Его целью стало изучить разнообразие особей и степень сохранения генетики амурского тигра и амурского барса.

Напомним, что амурские тигры проживают в основном на территории Дальнего Востока России и северо-востока Китая близ Корейского полуострова. Всего порядка 500 особей амурского тигра, как предполагают эксперты, в настоящее время