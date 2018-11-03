Токио, 3 ноября, 2018, 05:29 — ИА Регнум. Один из маленьких японских островов недалеко от Курильской гряды ушел под воду, сообщает ChannelNewsAsia.

Николай Рерих. Атлант. Гибель Атлантиды. 1919

Сообщается, что остров Эсамбэхана-Китакодзима был необитаемым и возвышался над водой на 1,4 метра. Специалисты предполагают, что остров затонул из-за воздействия штормов. Жители соседнего острова не сразу заметили пропажу. Исчезновение первыми обнаружили местные рыбаки.

Отмечается, что местные власти начали расследование с целью выяснения, сократились ли территориальные воды Японии из-за исчезновения острова.