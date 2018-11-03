Лос-Анджелес, США, 3 ноября, 2018, 05:20 — ИА Регнум. Еще одна подозрительная посылка, похожая на посылки со взрывчаткой, была обнаружена сотрудниками ФБР, сообщает пресс-служба ведомства на странице в Twitter.

Значок ФБР

Сообщается, что посылка была перехвачена в Калифорнии, ее внешний вид похож на посылки со самодельными взрывными устройствами, перехваченными ранее. Предназначалась посылка американскому миллиардеру Тому Стейеру.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября американские спецслужбы задержали предполагаемого отправителя подозрительных посылок. Им оказался 56-летний житель Флориды Сезар Сайок. Предполагается, что это именно он отправлял посылки со взрывчаткой экс-президентам США Бараку Обаме и Биллу Клинтону, а также другим известным в США людям, несогласным с политикой Дональда Трампа.