Москва, 3 ноября, 2018, 04:53 — ИА Регнум. Администрация больницы Рима, в которую были госпитализированные пострадавшие в метро 23 октября фанаты ЦСКА, под давлением итальянских властей плохо обслуживает российских пациентов, заявила Оксана Романова, сестра болельщика Дмитрия Тюрина, сообщает «Чемпионат».

gatterwe Тюремное окно

По ее словам, брат, который во время ЧП в метрополитене получил серьезную травму ноги, находится в тяжелом состоянии. Ему требуются новые операции. Однако его состояние осложняется отношением со стороны администрации лечебного учреждения.

«Самое важное — это отношение к больным. Когда он лежал в корсете из-за повреждения шейных позвонков, невозможно было есть и пить самостоятельно, но еду им просто приносили и оставляли. Они оставались голодными, а нас кормить их не пускали», — рассказала Романова.

По ее словам, такое пренебрежение наблюдается именно по отношению к российским болельщикам. Причина в том, что итальянские власти давят на больничную администрацию, которая должна будет дать медицинское заключение о состоянии пациентов.

Как отметила сестра российского болельщика, из этого заключения станет очевидно, что не фанаты ЦСКА стали причиной ЧП в метро Рима, что в их крови не было алкоголя.

«Они не хотят, чтобы в рамках расследования документы стали доступны для прессы, которые покажут болельщиков с хорошей стороны», — отметила она.

Напомним, около тридцати человек пострадали в результате аварии на эскалаторе в метро Рима 23 октября, когда в итальянской столице проходил матч Лиги чемпионов «Рома» — ЦСКА. Среди пострадавших оказались 15 российских граждан, многие из которых при поломке эскалатора получили сильные травмы.

Итальянский министр внутренних дел публично обвинил в аварии самих пострадавших гостей из России, которые якобы сломали эскалатор, прыгая на нем в пьяном виде.

Эта информация была опровергнута видеозаписями, выложенными в интернет. Кроме того, спустя четыре дня после ЧП итальянские власти подтвердили невиновность российских болельщиков в аварии, указав на техническую неисправность давно эксплуатируемого эскалатора.