Тюмень, 3 ноября, 2018, 04:55 — ИА Регнум. Девушка, совершившая наезд на пешеходов в Тюмени, во время ДТП находилась в трезвом состоянии, сообщает региональное управление ГИБДД.

mosaic36 Кровь

Ранее на регулируемом перекрестке водитель автомобиля Hyundai Solaris наехала на людей, стоявших на тротуаре. В результате аварии семь человек получили травмы различной степени тяжести, четверым из них потребовалась госпитализация.

Правоохранители также отметили, что у девушки имеется двухлетний водительский стаж. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять причины и обстоятельства произошедшего.