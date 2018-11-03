Вашингтон, 3 ноября, 2018, 04:14 — ИА Регнум. Российская политика угрожает защищенности Соединенных Штатов, «создает проблемы», заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью телеведущему Шону Хеннити.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «А на пути к миру лежит Россия»

По словам американца, чтобы США поладили с Россией, Москва должна скорректировать свое «поведение». Он подчеркнул, что президент Штатов Дональд Трамп желает хороших отношений с Россией.

«Они создают проблемы, трудности, ослабляют защищенность Америки», — сказал Помпео.

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Напомним, претензии к Москве со стороны Вашингтона звучат не в первый раз. Одной из последних стало утверждение Трампа, будто бы Москва нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).