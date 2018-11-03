Каир, 3 ноября, 2018, 03:51 — ИА Регнум. В результате атаки неизвестных боевиков на колонну с христианскими паломниками возле монастыря Святого Самуила в Египте погибли десять человек, сообщает «Пятый канал».

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Сообщается, что погибших при обстреле было не менее десяти, еще 15 человек были ранены. Отмечается, что боевики перекрыли проезд своим внедорожником, а затем открыли огонь по автобусу.

Среди погибших были и дети. Глава МВД Египта Махмуд Тауфик создал специальную оперативную группу для розыска боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября ответственность за расстрел христианских паломников в Египте взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сообщается, что террористы объявили о своей причастности к теракту через свое «информагентство» Amaq, не предъявив никаких доказательств.