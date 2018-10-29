Москва, 3 ноября, 2018, 02:26 — ИА Регнум. Кинотеатры сети «Москино» бесплатно покажут лучшие фильмы, в которых сыграл российский актер Николай Караченцов, заявил столичный мэр Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

Цитата из к/ф «Батальоны просят огня». Реж. Владимир Чеботарев. 1985. СССР Николай Караченцов в роли старшего лейтенанта Орлова

Согласно данным сайта сети кинотеатров, бесплатные показы начнутся с 7 ноября. По словам Собянина, вход на кинопоказы будет свободным и не будет требовать регистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября российский актер Николай Караченцов умер на 74-м году жизни. Артист посвятил десятилетия творчества театру «Ленком». Прощание с актером проходило 29 октября. На время церемонии в Москве было ограничено движение транспорта.