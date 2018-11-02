Тирасполь, 3 ноября, 2018, 01:38 — ИА Регнум. Верховный суд Приднестровской Молдавской Республики приговорил депутата Верховного совета ПМР, лидера Приднестровской компартии Олега Хоржана к четырем с половиной годам лишения свободы и штрафу. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Хоржана признали виновным в применении насилия и оскорбления представителя власти.

Kp-pmr.ru Олег Хоржан

«Подсудимый был признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти 2 июня 2018 года в здании УВД г. Тирасполь, а также был признан виновным в оскорблении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», — пояснил представитель прокуратуры Виктор Кольцев.

Прокурор Приднестровья Анатолий Гурецкий уточнил, что Хоржан препятствовал работе сотрудников правоохранительных органов после организованного им несанкционированного митинга, а также применил насилие в отношении работника милиции, нанеся ему удары по спине.

Олег Хоржан будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Приговор может быть обжалован в течение семи дней. Сам Олег Хоржан считает, что никаких законов он не нарушал, и что он жертва политических репрессий со стороны властей.

ИА REGNUM напоминает, что Хоржан — лидер приднестровской Компартии и ближайший соратник беглого экс-президента ПМР Евгения Шевчука, которого в Приднестровье обвиняют в хищении государственных средств, превышении полномочий, контрабанде и т.д.