Москва, 3 ноября, 2018, 00:13 — ИА Регнум. Успешно завершен первый коммерческий рейс танкера «Ломоносовский проспект» по Северному морскому пути. Это второй танкер «Совкомфлота» класса Aframax, двигатели которого работают на сжиженном природном газе. Судно успешно доставило груз нефтепродуктов из Южной Кореи в Европу.

Scf-group.com Крупнотоннажный танкер нового поколения «Ломоносовский проспект»

Маршрут от мыса Дежнева на Чукотке до мыса Желания архипелага Новая Земля в 2 200 морских миль пройден менее, чем за восемь суток. Танкер ледового класса Arc 4 основную часть маршрута прошел самостоятельно, ледокольная проводка атомного ледокола «Таймыр» потребовалась только при прохождении через Айонского ледового массива в Восточно-Сибирском море. В ходе рейса экипаж проверил работу судовых двигателей, систем управления топливными СПГ-системами, навигационного оборудования в условиях отрицательных температур и ледовых нагрузок, замечаний нет.

По контракту с южно-корейской компанией Hyundai Sambo Heavy Industries (HSHI) для «Совкомфлота» будет построена серия из шести таких танкеров, первый — «Юрий Гагарин» — был передан заказчику годом ранее.

Отметим, что бункеровку (заправку) сжиженным газом судов «Совкомфлота» осуществляет специализированное судно «Кардисса», принадлежащее компании Shell. Российские компании могут упустить этот сегмент рынка, если в ближайшее время не разработают и не приступят к реализации собственных проектов. Имеющиеся производственные возможности «Ямал-СПГ» вполне позволяют своевременно войти в рынок — напомним, что в настоящее время на судостроительных заводах строится более 500 судов с двигателями на СПГ, с каждым годом их количество будет увеличиваться.