Киев, 3 ноября, 2018, 00:11 — ИА Регнум. 1 ноября, во время своего визита в Киев канцлер Германии Ангела Меркель, помимо дежурных слов о необходимости продления дискриминационных мер против России, сделала сразу два заявления, касающиеся газовых вопросов. «Германия менее критически относится в «Северному потоку-2» и «Но это не значит, что мы хотим снизить транзитную роль Украины».

Bundeskanzlerin.de Визит Ангелы Меркель в Киев

Анализ сказанного показывает, что эти заявления не противоречат друг другу, а довольно четко описывают складывающуюся ситуацию. Но необходимо отметить, что «Германия» и «мы» в заявлениях Меркель — не более, чем полемические методы. В Германии нет государственных газовых компаний, частные газовые гиганты Wintershall и Uniper финансируют строительство морского магистрального газопровода «Северный поток-2» за счет собственных средств, действуя в экономических интересах своих акционеров. Дальнейшие перспективы транзитных газопроводов Украины определяются на консультациях «Газпрома», «Нафтогаза» и представителей Еврокомиссии, в силу чего понять, кого именно имела в виду А. Меркель, произнося слово «мы», не представляется возможным.

«Северный поток-2» строится, поскольку этот проект выгоден всем его участникам — хозяйствующим субъектам, политическая составляющая в нем отсутствует. В Европе стабильно растет спрос на природный газ и так же стабильно падает добыча из месторождений, расположенных на ее территории. Германия, как и любая другая страна, входящая в состав ЕС, несет обязательства по декарбонизации энергетической отрасли, для их выполнения она обязана строить газовые электростанции замещения, закрывая электростанции, работающие на угле. Кроме того, основная часть газа, который будет поступать по «Северному потоку-2» предназначена для дальнейшей поставки в австрийское ПХГ (подземное хранилище газа) «Баумгартен», чтобы с этого крупнейшего в Европе газового хаба его могли получать европейские потребители. С коммерческой точки зрения проект СП-2 выгоден, рентабелен для каждого участника его реализации.

То, что транзитная роль Украины при этом будет сохранена и после 2019 года — факт, который невозможно опровергнуть с технической точки зрения. Морская часть СП-2 по плану будет завершена именно в этот срок, и в это же время закончится срок действия договора о транзите российского газа через территорию Украины. Но строительство наземной части газопроводов, которые станут продолжением СП-2, будет завершено только в конце 2021 года.

Если не принимать во внимание эмоциональную составляющую выступления А. Меркель в Киеве, то никакой новой информации в нем нет.