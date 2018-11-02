Россия обещала защищать своих граждан в Донбассе. Россия обманула?
После того как в ЛНР диверсионно-разведовательная группа ВСУ захватила офицера СЦКК при исполнении служебных обязанностей, который, во-первых, находился под защитой международных законов, а во-вторых, получил гражданство Российской Федерации, в ДНР был захвачен уже целый посёлок. Старомарьевка находится в «серой зоне» (нейтральная зона между позициями украинской армии и армий республик, где недопустимо пребывание любых военизированных формирований), и часть её жителей — по уточнённым данным, 37 человек — также имеют на руках паспорта России. В качестве реакции Москвы СК РФ возбудил очередное уголовное дело об обстреле территорий, где находятся гражданские лица.
Теперь о том, какие события произошли за три недели пребывания в плену Андрея Косяка, офицера ЛНР и российского гражданина, и нахождения в заложниках 37 граждан России в посёлке Старомарьевка. Так вот, за это время не произошло ровным счётом ничего такого, что способствовало бы скорейшему разрешению ситуации.
Сергей Лавров, глава МИД РФ, традиционно выразил озабоченность. Впрочем, МИД как организация более ничего и не мог сделать. Он не отдаёт распоряжения военным и другим силовым структурам, а работает по дипломатическим каналам, которые Киев давно и упорно игнорирует. На запрос о встрече с находящимся в застенках Косяком консул России на Украине получил отказ. Вот, пожалуй, и вся реакция со стороны Москвы.
На удар БПЛА «Байрактар» турецкого производства по позициям НМ ДНР последовал, как любят говорить, асимметричный ответ — в РФ запретили ввозить мандарины из Турции, найдя там вредный химикат… Вот так, мандаринами по «Байрактару».
В социальных сетях тем временем обе стороны размещают видеоролики с эшелонами и автоколоннами, которые стягиваются к Крыму и к российско-украинским границам. Помните, примерно такую же картину можно было увидеть весной текущего года, во время очередного обострения. То есть ничего принципиально нового опять же не наблюдается.
В сети тем временем идут настоящие баталии между сторонниками мягкой позиции Москвы и приверженцами разрешения ситуации в духе сверхдержавы. Такие же прения, видимо, происходят и на политическом олимпе.
Внесу свою лепту в оценку того, что происходит и чем это может грозить России. По факту в очередной раз наблюдается безразличие государства к судьбе своих граждан. Все обещания по поводу того, что ни один волос не упадёт с головы российского гражданина, где бы он ни находился, звучат как лицемерие и издевательство над людьми, которые, получив паспорта, надеялись на то, что им теперь не угрожает украинский произвол.
Однако надежды оказались лишь надеждами.
Жизнь показала, что документ о российском гражданстве — не более чем бумажка для учёта. Она не даёт никаких гарантий и прав, лишь накладывает обязательства. По факту она нужна лишь самому государству и силовикам для облегчения ведения надзора.
В экспертной среде было предложено множество способов, как нужно действовать в данном случае. Общее мнение складывается в пользу того, что чем резче и весомее отреагируют правительство России и президент, тем будет лучше для государства — как для внутриполитической ситуации, так и для внешнеполитического образа. Показывать себя страной, для которой поговорка «плюнь в глаза — божья роса» является руководством к действию, можно лишь до поры. Когда речь идёт о безопасности и жизни граждан России, ответ должен быть мгновенным и максимально жёстким, чтобы впредь ни у кого не возникало желания брать в заложники русского человека (в слово «русский» я вкладываю более широкий смысл, чем национальность).
Есть целая прослойка тех, кто любит вопрошать — мол, зачем ты призываешь к войне, там братья, и чего тогда сам не идёшь на фронт? Как можно освободить людей в Старомарьевке, если они в заложниках у ВСУ, будут жертвы среди мирных граждан, и так далее…
В ответ скажу, что не стоит говорить такие слова незнакомым людям, так как велика вероятность того, что они уже сполна отдали свой долг стране и имеют полное право требовать от страны того же. Тем, кто будет пасовать перед жертвами операции по освобождению захваченного села, отвечу так: а каким образом во время Великой Отечественной занимали сёла и города, отбивая их у гитлеровцев? Или армия вставала около каждого села и ожидала, пока захватчики покинут его? Интересно, где бы мы были, руководствуясь такими посылами? Дети тех, кто выжил, чистили бы сапоги немецкому господину? Или бы работали как рабы на полях и заводах за миску похлёбки?
Или мало нам Мариуполя, который практически был нашим, но наступление на который резко остановили в угоду финансовым интересам определённых лиц? Мало потерянных посёлков, которые были заняты подобным образом ранее? Самое главное, к чему приводит подобная политика, — это потеря веры в людей и в страну…
На одном ТГ-канале прочитал интересную заметку, в которой автор рассуждает о том, что ожидает Россию в случае, если проводимая политика в деле защиты своих будет продолжена подобным образом. В качестве примера был взят Израиль, молодое еврейское государство, создавшее сильную армию и не стесняющееся её применять в любом случае, когда гражданам страны угрожает кто-либо извне. Они поняли, что иначе нельзя. Евреи на протяжении многих веков подвергались гонениям, и они своей историей выстрадали понимание того, что без ответных мер нация просто канет в Лету, уступив место тем, кто может за себя постоять. Самый необходимый навык для любого государства — это защита своих граждан, где бы они ни находились, от посягательств врагов.
Почти четыре десятка наших сограждан в настоящий момент находятся в заложниках у ВСУ. Что нужно делать — вопрос риторический. Выбирать нам, и от этого выбора, не побоюсь громких слов, зависит будущее всей страны и всего народа. Надежда умирает последней, но после ее смерти умирать уже нечему и некому.